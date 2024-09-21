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Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Вест Хэма», «Ливерпуль» примет «Борнмут», «МЮ» против «Пэлас», в воскресенье «Ман Сити» сыграет с «Арсеналом»

Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Вест Хэма», «Ливерпуль» примет «Борнмут», «МЮ» против «Пэлас», в воскресенье «Ман Сити» сыграет с «Арсеналом»

В субботу «Челси» сыграет в гостях с «Вест Хэмом», «Ливерпуль» примет «Борнмут», «Манчестер Юнайтед» встретится на выезде с «Кристал Пэлас».

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