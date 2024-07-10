В Роскачестве напомнили о правилах посещения общепита с животными. Специалисты рассказали RT, что федеральное законодательство этот вопрос не регулирует, поэтому решение принимают владельцы заведений, если нет региональных норм.
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