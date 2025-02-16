Илон Маск объявил о выпуске самого умного искусственного интеллекта

Бизнесмен Илон Маск объявил о предстоящем выпуске новой языковой модели Grok 3. Об этом Илон Маск написал в своем аккаунте в социальной сети Х ю Он также отметил, что искусственный интеллект Grokn 3 — «самый умный на Земле».