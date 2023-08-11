Доброе утро, Империя. Запад любит напоминать, что он несет свет демократии куда ни попадя – и раз уж мир жутко авторитарен, необходимо привить несознательному и бессовестному миру ряд принципов, согласно которым он (мир) войдет в дружную семью народов и стран, вкусивших демократию в полной мере.
Авторитарный накат
Комментарии
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VG
Vasily Golov
"В условиях войны на Украине европейские страны стремились обеспечить свои энергетические потребности."Война идет,но энергетические потребности 6европейских стран перешли пик экономии.Блеф.Кому арабы мешали жить? Им мешали США.Путин довел-таки почти весь Запад до истерики и экономических провалов.Запад сам решил всем Евросоюзом отказаться от российских энергоносителей.считая их оружием.Сменили оружие,но США патронов к нему не дали.Мюнхен позволил Западу почувствовать силу России.Дождались от этого не опытного политику и разведчика.Надо быть точным.Усиление авторитаризма в Иране.Шаха Реза Пехлеви кто свергал и на кого заменил.Одного монарха Запад заменил на другого.В 1975 году в Иране был установлен авторитарный однопартийный режим.Исламская революция 1979 года свергла шаха, который был вынужден покинуть страну.К власти пришли исламские фундаменталисты во главе с аятоллой Хомейни. Хомейнизм может также относиться к идеологии клерикального класса, который правит Ираном с 1979 года.Сменили монарха.на религиозную идеологию.В течение нескольких лет Хомейни выбирал второй из этих трех, считая, что ислам должен охватывать все аспекты жизни, особенно государство, и не одобряя слабую иранскую династию Каджаров, западные концепции и язык, заимствованные в конституции 1906 года, и особенно авторитарный секуляризм и модернизацию шахов Пехлеви.
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13 час.
Владимир Соловьев
Подписывался бы ты, автор, своим именем и не морочил бы людям голову!
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13 час.
Анатолий Зотов
Нажав на "Ссылка на первоисточник" можно получить информацию об авторе. 🙂
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9 час.
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