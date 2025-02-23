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Трамп критикует Зеленского: Кремль объясняет резкие заявления США

Трамп критикует Зеленского: Кремль объясняет резкие заявления США

Кремль прокомментировал резкие заявления Дональда Трампа и его команды в адрес Владимира Зеленского, связывая их с некорректным поведением главы киевского режима.

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