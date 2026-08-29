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yel

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Оценены угрозы Украины пускать по России «по 1000 дронов в день»

Планы Киева довести количество запускаемых по России беспилотников до тысячи в сутки следует воспринимать как прямое заявление о намерениях, а не как информационный блеф.

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