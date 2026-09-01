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Бойцы «Севера» уничтожили более пяти автомобилей ВСУ под Харьковом

Бойцы «Севера» уничтожили более пяти автомобилей ВСУ под Харьковом

Расчёты ударных БПЛА группировки войск «Север» за неделю уничтожили более пяти автомобилей повышенной проходимости ВСУ в Харьковской области.

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