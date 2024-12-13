Будни мужчин. Все что нам интересно

Очередной населенный пункт в Курской области перешел под контроль российской стороны. Ряд пабликов сообщают, что село Плехово в Суджанском районе было освобождено северокорейскими военнослужащими в течение 2,5 часа.