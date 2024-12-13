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Будни мужчин. Все что нам интересно

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Военкоры раскрыли детали первого боя северокорейского спецназа в Курской области

Военкоры раскрыли детали первого боя северокорейского спецназа в Курской области

Очередной населенный пункт в Курской области перешел под контроль российской стороны. Ряд пабликов сообщают, что село Плехово в Суджанском районе было освобождено северокорейскими военнослужащими в течение 2,5 часа.

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