Volkswagen планирует ликвидировать испанский бренд Seat к 2029 году

Немецкий автопроизводитель Volkswagen намерен в течение нескольких лет вывести с рынка испанский автомобильный бренд Seat, ликвидация которого может произойти не позднее конца 2029 года.
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