Мошенники омрачили попытку жителя Петербурга сделать сюрприз девушке из Рубцовска

Мужчина в одном из приложений нашел объявление о доставке цветов 34-летний житель Санкт-Петербурга решил заказать букет для знакомой девушки, проживающей в Рубцовске, однако мошенники испортили сюрприз, сообщает алтайское МВД.
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