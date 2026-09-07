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Мошенники омрачили попытку жителя Петербурга сделать сюрприз девушке из Рубцовска

Мошенники омрачили попытку жителя Петербурга сделать сюрприз девушке из Рубцовска

Мужчина в одном из приложений нашел объявление о доставке цветов 34-летний житель Санкт-Петербурга решил заказать букет для знакомой девушки, проживающей в Рубцовске, однако мошенники испортили сюрприз, сообщает алтайское МВД.

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