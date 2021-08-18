Королевский историк: «Когда Гарри и Меган начинают конкурировать с королевой, это работает не в их пользу»

Меган Маркл и принц Гарри могли бы проделать фантастическую работу для Содружества наций, куда входит Великобритания и все её бывшие доминионы и колонии, «но, похоже, этого было недостаточно для них», заявил королевский историк Хьюго Викерс.
Меган Маркл и принц Гарри могли бы проделать фантастическую работу для Содружества наций, куда входит Великобритания и все её бывшие доминионы и колонии, «но, похоже, этого было недостаточно для них», заявил королевский историк Хьюго Викерс.
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