К Земле от Солнца летят два облака плазмы: магнитная буря начинается

Магнитосфера нашей планеты будет крайне нестабильной два дня: вторник и среду 13-14 февраля.Эксперты Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН) сообщают о том, что во вторник и среду 13-14 февраля наша планета подвергнется мощной магнитной буре.