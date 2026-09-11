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Царьград

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Челябинская область вошла в топ-5 регионов России по выпуску важного продукта

Челябинская область вошла в топ-5 регионов России по выпуску важного продукта

Объем производства яиц в Челябинской области по итогам января — июля 2026 года достиг 882 миллионов штук.

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