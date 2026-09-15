Тому Харди 49 лет: все автомобили из гаража актера

На экране он гоняет на «Перехватчике» Ford Falcon GT в «Безумном Максе», но за пределами съемочной площадки отношение Тома Харди к автомобилям другое.
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