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Россиян ждет возвращение в «наличное прошлое»

Россиян ждет возвращение в «наличное прошлое»

Расплатиться банковской картой в магазине вскоре не получится — поставки POS-терминалов в РФ сворачивают Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Российской торговле и сфере услуг в ближайшее время, похоже, придётся переходить обратно на наличные — французская компания Ingenico, занимающаяся производством терминалов для приема банковских карт, ушла с нашего рынка.

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