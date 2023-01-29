Россиян ждет возвращение в «наличное прошлое»

Расплатиться банковской картой в магазине вскоре не получится — поставки POS-терминалов в РФ сворачивают Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Российской торговле и сфере услуг в ближайшее время, похоже, придётся переходить обратно на наличные — французская компания Ingenico, занимающаяся производством терминалов для приема банковских карт, ушла с нашего рынка.
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