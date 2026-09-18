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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мареска о дубле Самба: «Он не чистая «девятка», но молодой, энергичный и здорово завершает атаки»

Тренер « Манчестер Сити » Энцо Мареска оценил дубль 17-летнего форварда «горожан» Флойда Самба в матче 3-го раунда Кубка английской лиги с «Норвичем» (5:0).

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