Ларионов о «Торпедо»: «Вспоминаю русскую пятерку в «Детройте» – хочется такого же в Нижнем, чтобы люди говорили о наших матчах как о ярких спектаклях»

– Я пошел тренировать только из-за того, что видел: игра [в России] стала более механистической. И для меня как человека, который был частью спектакля на двадцатитысячных аренах в Детройте и Сан-Хосе, было понятно, что пришло время что-то важное поменять.
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