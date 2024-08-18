Более 600 тысяч человек посетили открытие фестиваля «День Индии» на «Острове Мечты»

Фестиваль «День Индии» открылся торжественным поднятием флага Республики Индии. Посетителей церемонии лично поприветствовал Президент Индийского культурно-национального центра «Сита» и главный организатор мероприятия Сэмми Котвани.
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