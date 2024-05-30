«Газпром» включил «Турецкий поток» в Европу на полную С 14 мая среднесуточные поставки на выходе из европейской нитки «Турецкого потока» на турецко-болгарской границе выросли до 50 млн кубометров.
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«Газпром» включил «Турецкий поток» в Европу на полную С 14 мая среднесуточные поставки на выходе из европейской нитки «Турецкого потока» на турецко-болгарской границе выросли до 50 млн кубометров.
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