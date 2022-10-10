HR-дайвинг как способ прокачки экспертизы

Что происходит с бизнесом? Чего хотят соискатели? Какие HR-инструменты помогут справиться с новыми вызовами? Эти и другие актуальные вопросы специалисты обсудят на 5-й Дальневосточной конференции HR-Dive от hh.
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