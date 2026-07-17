Аргентинцы покидают Швецию. Неожиданным образом определился соперник Рублева в полуфинале Бостада

Определился соперник Андрея Рублева (16-й ракетки мира) в полуфинале турнира АТР-250 в Бостаде. Российский теннисист за выход в финал соревнований в Швеции должен был сыграть с победителем матча между чилийцем Алехандро Табило (31) и аргентинцем Тьяго Тиранте (61).