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Спорт Уик-Энд

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Аргентинцы покидают Швецию. Неожиданным образом определился соперник Рублева в полуфинале Бостада

Аргентинцы покидают Швецию. Неожиданным образом определился соперник Рублева в полуфинале Бостада

Определился соперник Андрея Рублева (16-й ракетки мира) в полуфинале турнира АТР-250 в Бостаде. Российский теннисист за выход в финал соревнований в Швеции должен был сыграть с победителем матча между чилийцем Алехандро Табило (31) и аргентинцем Тьяго Тиранте (61).

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