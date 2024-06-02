Коко Гауфф: «Если играешь после Швентек, всегда думаешь, что она закончит быстро»

Вчера Новак Джокович и Лоренцо Музетти доиграли в 3:07 по местному времени. – Думаю, это даже несправедливо для игроков, которым приходится играть до трех часов, потом ведь нужно сходить в душ, поесть, пообщаться с журналистами, всем разные процедуры пройти.