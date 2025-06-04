Доктор Уланкина объяснила россиянам, как начать бегать

Эти стоит заниматься до 3 часов в неделю Здоровому взрослому человеку достаточно до 3 часов в неделю заниматься бегом, делать это нужно в умеренном темпе, сказала РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.