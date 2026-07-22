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Царьград

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Олег Газманов предложил Анастасии Ивановой выступить на "Интервидении"

Олег Газманов предложил Анастасии Ивановой выступить на "Интервидении"

Народный артист Олег Газманов предложил 16-летней победительнице конкурса "Родники. Дети" 2024 года Анастасии Ивановой представить Россию на международном конкурсе "Интервидение", отметив её уникальный голос и музыкальный вкус.

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