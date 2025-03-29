Германия выделила 7,27 млн евро на восстановление энергетики Украины

Федеральное министерство экономики Германии объявило о принятии решения о дополнительном финансировании восстановления украинской энергетической инфраструктуры, пострадавшей в результате российской агрессии.
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