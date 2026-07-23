Министр образования Великобритании соврала о своей учёбе в Оксфорде

Британский политический истеблишмент всколыхнула история, достойная сценария сериала «Скандал». Новый министр образования Люси Пауэлл заявила, что в 1993 году была единственной ученицей своего государственного колледжа, поступившей в Оксфорд.
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