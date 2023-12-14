Магнитная буря, вызванная вспышкой, обрушится на Землю в субботу.В 20:00 14 декабря на Солнце зафиксирована самая мощная за 6 лет вспышка, последствием чего станет магнитная буря, которая обрушится на Землю в субботу, сообщает центр погоды «Фобос».