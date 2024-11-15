«Самое мерзкое — невоспитанные дети», признания профессиональных аниматоров

Их лиц во время работы не видит никто, зато они видят всех и все замечают. Это аниматоры — люди, работающие в ростовых куклах в виде сосиски или популярных мультперсонажей на праздниках или в торговых центрах.
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