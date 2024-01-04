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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Симеоне о 3:4 от «Жироны»: «Атлетико» проиграл конкуренту в борьбе за выход в Лигу чемпионов. Не хватило напористости и надежности в обороне» 

Симеоне о 3:4 от «Жироны»: «Атлетико» проиграл конкуренту в борьбе за выход в Лигу чемпионов. Не хватило напористости и надежности в обороне» 

«Я всегда смотрю на положительные аспекты. Мы начали не лучшим образом, соперник был лучше на протяжении 30 минут, но мы отлично провели второй тайм и смогли сравнять счет (3:3).

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