Марин Ле Пен © Gonzalo Fuentes/ReutersДепутат Верховной рады Алексей Гончаренко в интервью агентству РБК-Украина выразил опасения в связи с возможной победой лидера правой партии «Национальное собрание» Марин Ле Пен в будущих выборах президента во Франции.
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