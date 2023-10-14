АвтоВАЗ предложит покупателям Lada забрать автомобиль из Тольятти

Портал Avtograd News поделился внутренним документом, в котором описаны подробности новой акции. Скоро Волжский автозавод может запустить программу выдачи автомобилей для клиентов по всей стране из дилерских центров, расположенных в Тольятти.
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