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Россиян могут наказать "рублём" за сорняки на дачном участке

Россиян могут наказать "рублём" за сорняки на дачном участке

Дачникам за сорняки на участке грозит штраф. Так, садоводы и огородники могут быть оштрафованы, если участок находится на землях сельхозназначения и его территория заросла на 50 и более процентов одуванчиком, полынью, борщевиком Сосновского.

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