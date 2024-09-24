Арестовано имущество завода КЭМЗ за хищения на стройке "Газпром Арены"

Так, под арест попали 50% долей в уставном капитале завода, а также земельный участок площадью 20 тысяч квадратных метров и два нежилых здания, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на The Sankt-Peterburg Post.
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