ЕС и США: Способна ли «китайская морковка» усмирить активность американского президента?

Трамп и Вэнс ввергли Европу в ступор, а ей и ответить по сути нечем Олег Фаличев На фото: президент США Дональд Трамп и вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс (слева направо) (Фото: AP/TASS) 17 февраля Макрон спешно созвал на неформальную встречу лидеров ключевых стран ЕС — Германии, Польши, Италии, Испании, Нидерландов, Дании, а также покинувшей Евросоюз Британии.