Бесплатно учить казахский язык смогут алматинцы

Бесплатные курсы казахского языка запустили в южной столице, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в пресс-службе ведомства, по заказу аппарата акима Алматы начал работу курс по бесплатному обучению казахскому языку, организованный Институтом развития государственного языка Обучение включает следующие аудитории: государственные служащие; жители Алматы; представители этноса; самое важное-это работники предпринимательской (торгово-развлекательного центра, сферы услуг и общественного питания) сферы "Обучение проводится два раза в неделю в августе-декабре, в онлайн и оффлайн форматах, разделенных на группы по уровням владения языком.