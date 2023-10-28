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«Надругательство какое-то»: терпению Наташи Королевой пришел конец и она высказала Игорю Николаеву все, что думает

«Надругательство какое-то»: терпению Наташи Королевой пришел конец и она высказала Игорю Николаеву все, что думает

Певица не смогла сдержаться, услышав кавер на любимую народом песню композитора. Наташа Королева и Игорь Николаев из личного архива Наташи КоролевойНаташа Королева и Игорь Николаев после развода старательно поддерживают видимость дружеских отношений, не допуская резких высказываний в адрес друг друга.

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