«Надругательство какое-то»: терпению Наташи Королевой пришел конец и она высказала Игорю Николаеву все, что думает

Певица не смогла сдержаться, услышав кавер на любимую народом песню композитора. Наташа Королева и Игорь Николаев из личного архива Наташи КоролевойНаташа Королева и Игорь Николаев после развода старательно поддерживают видимость дружеских отношений, не допуская резких высказываний в адрес друг друга.