Глава Almonty Industries Блэк: конфликт на Украине обострил нехватку вольфрама

Конфликт на Украине обострил дефицит вольфрама из-за увеличения производства боеприпасов. Об этом сообщает издании Nikkei Asia со ссылкой на генерального директора канадской горнодобывающей компании Almonty Industries Льюиса Блэка.
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