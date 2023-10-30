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Глава Almonty Industries Блэк: конфликт на Украине обострил нехватку вольфрама

Глава Almonty Industries Блэк: конфликт на Украине обострил нехватку вольфрама

Конфликт на Украине обострил дефицит вольфрама из-за увеличения производства боеприпасов. Об этом сообщает издании Nikkei Asia со ссылкой на генерального директора канадской горнодобывающей компании Almonty Industries Льюиса Блэка.

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