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Месси о любимом голе: «Вспоминаю, как забил «Реалу» в полуфинале ЛЧ, когда «Барса» победила 2:0 на «Бернабеу»

Месси о любимом голе: «Вспоминаю, как забил «Реалу» в полуфинале ЛЧ, когда «Барса» победила 2:0 на «Бернабеу»

– Вы забили свыше 800 голов за карьеру. Есть ли у вас любимый? – Ну, я всегда говорю, что важные голы – это те, которые забиты в финале Лиги чемпионов, в финале чемпионата мира.

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