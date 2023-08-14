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Предприниматель Потапенко назвал повышение налогов и акцизов причиной подорожания продуктов в России

Предприниматель Потапенко назвал повышение налогов и акцизов причиной подорожания продуктов в России

Минпромторг РФ раскритиковал законопроект, предлагающий обязать продавцов указывать стоимость продуктов за круглую единицу меры — литры и килограммы.

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Комментарии
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Сергей Египко
Минпромторг задергался. Не получится манипуляция, когда цену оставляют той же что и была, а обьем товара подрезают. Т.е. год прошел, цена за упаковку товара не изменилась, а то что раньше там был килограмм, а теперь 900 грамм, это мелочи.
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18 час.
Галина
Ай-яй-яй!!!! Какие затраты охренительные, а налоги прямо таки неподъемные..... Гречка 900 грамм, а цена как за килограмм с повышением - 200 рублей... Это вполне нормально по их меркам.. А как же прибыль?... Минпромторг заметался - ай-яй-яй как же быть, денежки в офшоры и на Маями где брать если налоги то заплатишь?.... Да и цены надо ставить как положено.... Конечно &quot;предприниматели&quot; против... и притом со страшной силой ...
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17 час.

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