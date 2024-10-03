Депутаты заработали? Начали наводить порядок с приезжими

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лина любимцева

Толку от этих перевыборов. Они же массово идут по "партийным спискам"... А кто в этих списках - кто знает конкретно? Что это за люди, кто они? И на что способны? ......Кто такие нынешние, мы уже знаем... НИКАКИЕ!! А кто даст гарантии, что на следующих выборах те же самые НИКАКИЕ так и останутся в этих партийных списках...