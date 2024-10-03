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Депутаты заработали? Начали наводить порядок с приезжими

Депутаты заработали? Начали наводить порядок с приезжими

Майор Гром Сегодня Володин озвучил ряд инициатив в этой сфере, которые депутаты должна частично принять сегодня, а частично до Нового года, так как большинство депутатов, по его словам, полностью за эти нововведения.

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Комментарии
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Владимир Фердман
больше половины вопросов снимется при отмене второго гражданства, тогда некуда будет сбежать после преступления
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3 час.
лина любимцева
Или изображают, что &quot;начали&quot;?   Не верю я больше им...
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2 час.
лл
лина любимцева
Толку от этих перевыборов. Они же массово идут по &quot;партийным спискам&quot;... А кто в этих списках - кто знает конкретно? Что это за люди, кто они? И на что способны? ......Кто такие  нынешние, мы уже знаем... НИКАКИЕ!! А кто даст гарантии, что на следующих выборах те же самые НИКАКИЕ так и останутся в этих партийных списках...
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1 час.

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