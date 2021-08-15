За сутки в России подтверждено 21 624 случая COVID-19 в 85 регионах

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 1954 2 Санкт-Петербург 1668 3 Московская область 1359 4 Нижегородская область 539 5 Свердловская область 526 6 Ростовская область 488 7 Воронежская область 477 8 Пермский край 474 9 Красноярский край 454 10 Самарская область 447 11 Иркутская область 397 12 Омская область 389 13 Республика Крым 387 14 Челябинская область 378 15 Оренбургская область 358 16 Ставропольский край 345 17 Волгоградская область 334 18 Хабаровский край 313 19 Астраханская область 290 20 Ульяновская область 290 21 Республика Башкортостан 286 22 Алтайский край 279 23 Тюменская область 274 24 Республика Коми 266 25 Забайкальский край 256 26 Приморский край 254 27 Саратовская область 252 28 Краснодарский край 252 29 Архангельская область 247 30 Липецкая область 238 31 Пензенская область 237 32 Тверская область 231 33 Ленинградская область 230 34 Севастополь 227 35 Вологодская область 227 36 Брянская область 215 37 Удмуртская Республика 213 38 Мурманская область 211 39 Республика Дагестан 204 40 Владимирская область 196 41 Ярославская область 193 42 Кемеровская область 191 43 Курская область 187 44 Новосибирская область 181 45 Республика Хакасия 173 46 Калининградская область 170 47 Чеченская Республика 166 48 Республика Карелия 164 49 Ханты-Мансийский автономный округ 164 50 Белгородская область 144 51 Республика Саха (Якутия) 142 52 Амурская область 138 53 Костромская область 134 54 Ямало-Ненецкий автономный округ 131 55 Курганская область 131 56 Новгородская область 130 57 Тульская область 130 58 Республика Бурятия 129 59 Ивановская область 129 60 Кировская область 126 61 Калужская область 125 62 Томская область 125 63 Смоленская область 120 64 Рязанская область 119 65 Республика Тыва 117 66 Орловская область 114 67 Республика Калмыкия 104 68 Псковская область 104 69 Сахалинская область 101 70 Тамбовская область 97 71 Кабардино-Балкарская Республика 88 72 Республика Чувашия 76 73 Республика Северная Осетия-Алания 69 74 Республика Мордовия 69 75 Республика Ингушетия 65 76 Республика Марий Эл 62 77 Республика Адыгея 55 78 Карачаево-Черкесская Республика 54 79 Камчатский край 53 80 Республика Татарстан 51 81 Республика Алтай 47 82 Еврейская автономная область 42 83 Магаданская область 28 84 Ненецкий автономный округ 12 85 Чукотский автономный округ 12 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 600 836 случаев (+0,33%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.