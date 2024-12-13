ПВО сбили 9 украинских дронов над Ростовской областью

Средства ПВО уничтожили девять беспилотников ВСУ над Ростовской областью в ночь на 13 декабря. Временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь сообщил, что дроны были сбиты в районах Новошахтинска, Зерноградского, Мясниковского и Неклиновского.