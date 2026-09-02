California Let 400,000 Voters Register Without Providing Any ID On Monday, the Trump administration's top federal prosecutor in Los Angeles revealed that California's voter ID rules are so lax that nobody was checking whether voters were American citizens, with what he says is at least half a million voters on the rolls who never provided documentary proof of identification.
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