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Калужские новости

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В Нижневартовске изменено расписание маршрута №74л

В Нижневартовске изменено расписание маршрута №74л

Рейс от Бушмановки теперь будет отправляться в 7:40, чтобы дети успевали к началу занятий. Изменения внесены по просьбам жителей.

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