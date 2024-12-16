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Закон, порядок, государство

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Расчеты беспилотных летательного аппаратов морской пехоты Северного флота обнаружили и уничтожили точку взлета тяжелых БпЛА противника на Каховском направлении в Херсонской области

Расчеты беспилотных летательного аппаратов морской пехоты Северного флота обнаружили и уничтожили точку взлета тяжелых БпЛА противника на Каховском направлении в Херсонской области

В ходе очередного полета над правым берегом Днепра, оператор БпЛА проследил за вражеским тяжелым беспилотником типа «Баба-Яга» и обнаружил площадку их взлета и посадки.

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