Почему зеки ГУЛАГа добровольцами шли на фронт

Любители историиПолитикаПочему зеки ГУЛАГа добровольцами шли на фронт Практику привлечения уголовников в ряды армии использовали еще в 30-х годах XIX века во Франции.Вернуться к статье143НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалера Юшковдобровольцами шли на фронт с Гулага, что бы искупить вину перед Родиной.ННиколайНЕ МОГЛИ из лагерей попадать в штрафбаты, в штрафные роты - ДА, в штрафбаты - НЕТ!!!Rustam KuchkarovНепонятная какая-то статья, видимо предназначена против СССР.Взгляд с другого ракурсаА что, за СССРаный сысыр, за грёбаный совок есть куча аргументов? Выкладывайте - почитаю, посмеюсь.Олег МирошниковА взгляд с другой стороны, это как? Через жопу? Тогда понятно от чего смех пробираетВзгляд с другого ракурсаДа хоть через жопу, но не как зомбировали совковые идеологи мирошниковых_через_жопу.Олег МирошниковВот насмешилО! И это бесполое существо пишет о эомбировании?Взгляд с другого ракурсаТы, безмозглое говно, пол имеешь? Судя по твоей аве любишь сосать.Олег МирошниковОсобь, с влагалищем под носом, еще может рассуждать? Не делай мне смешноВзгляд с другого ракурсаТы озвучиваешь свои скрытые фантазии? Ты спалился!Олег МирошниковИ это кто говорит? Существо которое стесняется своего имени, не имеющих половых признаков?Взгляд с другого ракурсаДебил, ты уже заебал своей тупизной, совкодрочер сраный.Взгляд с другого ракурсаТвой сраный сысыр - могучий и кипучий - развалился без всякого давления извне. Значит, что это камуняцкое говно развалилось потому, что было нежизнеспособно. Ты сейчас в жопе? Ну, в плане вообще жизненных благ (халявных)? Так туда тебе и дорога, дармоед! А у меня всё зашибись! Прислать пару рублей на хлеб?АСАндрей СердюкВот ну все (буквально ВСЕ) "факты" в заметочке - фейки (на близкой аФФтырю фене - фуфло).Комментировать
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