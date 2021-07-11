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Почему зеки ГУЛАГа добровольцами шли на фронт

Почему зеки ГУЛАГа добровольцами шли на фронт

Практику привлечения уголовников в ряды армии использовали еще в 30-х годах XIX века во Франции.

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Валера Юшков
добровольцами шли на фронт с Гулага, что бы искупить вину перед Родиной.
Николай
НЕ МОГЛИ из лагерей попадать в штрафбаты, в штрафные роты - ДА, в штрафбаты - НЕТ!!!
Rustam Kuchkarov
Непонятная какая-то статья, видимо предназначена против СССР.
Взгляд с другого ракурса
А что, за СССРаный сысыр, за грёбаный совок есть куча аргументов? Выкладывайте - почитаю, посмеюсь.
Олег Мирошников
А взгляд с другой стороны, это как? Через жопу? Тогда понятно от чего смех пробирает
Взгляд с другого ракурса
Да хоть через жопу, но не как зомбировали совковые идеологи мирошниковых_через_жопу.
Олег Мирошников
Вот насмешилО! И это бесполое существо пишет о эомбировании?
Взгляд с другого ракурса
Ты, безмозглое говно, пол имеешь? Судя по твоей аве любишь сосать.
Олег Мирошников
Особь, с влагалищем под носом, еще может рассуждать? Не делай мне смешно
Взгляд с другого ракурса
Ты озвучиваешь свои скрытые фантазии? Ты спалился!
Олег Мирошников
И это кто говорит? Существо которое стесняется своего имени, не имеющих половых признаков?
Взгляд с другого ракурса
Дебил, ты уже заебал своей тупизной, совкодрочер сраный.
Взгляд с другого ракурса
Твой сраный сысыр - могучий и кипучий - развалился без всякого давления извне. Значит, что это камуняцкое говно развалилось потому, что было нежизнеспособно. Ты сейчас в жопе? Ну, в плане вообще жизненных благ (халявных)? Так туда тебе и дорога, дармоед! А у меня всё зашибись! Прислать пару рублей на хлеб?
Андрей Сердюк
Вот ну все (буквально ВСЕ) "факты" в заметочке - фейки (на близкой аФФтырю фене - фуфло).

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