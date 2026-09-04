После атаки обрушились перекрытия и внешняя стена здания СБУ в Киеве, сообщил Кличко. Пожар ранее уже потушили, экстренные службы продолжают работать на месте.
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