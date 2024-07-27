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Татар-информ

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Участок дороги «Лениногорск — Черемшан» отремонтирован по нацпроекту

Участок дороги «Лениногорск — Черемшан» отремонтирован по нацпроекту

В Татарстане обновили участок дороги «Лениногорск — Черемшан» протяженностью более 900 метров. Работы провели в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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