Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Walery
    Военная Операция до уничтожения последнего бандеровца и им сочуствующих!  Это наше... России дело! Остальным рекоменд...В процессе создан...
  • карюкалов вячеслав
    Априори.Стали известны по...
  • карюкалов вячеслав
    Действительно.Стали известны по...

Преступление против всего народа: Чиновники обвиняют людей в их собственных бедах

Преступление против всего народа: Чиновники обвиняют людей в их собственных бедах

Царьград Коллаж Царьграда Преступление против всего народа: чиновники обвиняют людей в их собственных бедах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Кузнецов
Чего далеко ходить, у нас в районном городишке подобная фигня. А уж как приходиться изворачиваться роженицам, живущим в поселке ещё дополнительно км в 60 от нас. Это пиз....ц. 🙃🙃🙃
Ответить
15 час.
Николай Кузнецов
Зато церковь новая, кирпичная, школа новая - а детсады закрывают в поселках, возить обещаются. В общем, жопа в гавне, а морда в шоколаде. Двойственно всё как-то
Ответить
15 час.
Астон Мартин
что это ??? как это назвать ??? это политика ???🤔
Ответить
13 час.
наверх