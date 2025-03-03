Царьград Коллаж Царьграда Преступление против всего народа: чиновники обвиняют людей в их собственных бедах.
Преступление против всего народа: Чиновники обвиняют людей в их собственных бедах
Комментарии
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Николай Кузнецов
Чего далеко ходить, у нас в районном городишке подобная фигня. А уж как приходиться изворачиваться роженицам, живущим в поселке ещё дополнительно км в 60 от нас. Это пиз....ц. 🙃🙃🙃
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15 час.
Николай Кузнецов
Зато церковь новая, кирпичная, школа новая - а детсады закрывают в поселках, возить обещаются. В общем, жопа в гавне, а морда в шоколаде. Двойственно всё как-то
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15 час.
Астон Мартин
что это ??? как это назвать ??? это политика ???🤔
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13 час.
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