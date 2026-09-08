Семён Гальперин объяснил, почему 10 тысяч шагов — не универсально

Врач-физиотерапевт Семён Гальперин заявил, что универсальной нормы в 10 тысяч шагов нет. Он указал на коммерческую подоплеку многих тенденций здорового образа жизни и предупредил о недоверии к информации из телевизора и интернета.
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