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Царьград

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Семён Гальперин объяснил, почему 10 тысяч шагов — не универсально

Семён Гальперин объяснил, почему 10 тысяч шагов — не универсально

Врач-физиотерапевт Семён Гальперин заявил, что универсальной нормы в 10 тысяч шагов нет. Он указал на коммерческую подоплеку многих тенденций здорового образа жизни и предупредил о недоверии к информации из телевизора и интернета.

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